100 liralık destekle sürüler büyüyecek

Özgül ÖZTÜRK

Türkiye’de kişi başı 15 kg olan et tüketimini artırmak ve kırmızı et ithalatının önüne geçmek isteyen hükümet, et üretimini artırmak için harekete geçti. Bunun için Türkiye iklimine en uygun hayvan olan küçükbaş hayvan yetiştireceklere gelecek yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılacak her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapılacak. Bu kararla birlikte Türkiye’deki 265 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi sürüye yeni hayvanlar ekleyecek, sektöre yeni yatırım yapacak girişimciler de kârlı bir yatırıma imza atacak. Küçükbaş hayvancılığa yatırım yapmanız için öncelikle gerekli olan bilgi birikimi, sermaye ve zamana sahip olmalısınız.

100 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Sonrasında da dikkat edilmesi gereken projenin iyi hazırlanması ve pazarlanması. Araştırmalara göre 100 koyunluk bir hayvan çiftliği kurmanın ortalama maliyeti 100 bin TL’den başlıyor. Bir çiftlik kurulumu için yeterli sermayeniz yoksa devlet tarafından verilen desteklere başvurabilirsiniz. Tek tek çiftlik kurulumuyla uğraşmak istemeyen yatırımcılar için anahtar teslim çiftlik kuran şirketler de var.

YEM ÜRETİMİ DE YAPILMALI

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde otlak ve yayılımın çok önemli olduğunu bu nedenle su potansiyeli yüksek olan meralara yakın arazilerde bir işletme kurulması gerektiğine dikkat çeken Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, “Ayrıca hayvancılık sektörüne yatırım yapacak girişimcilerin beraberinde yem üretimini de düşünmesi gerekiyor. Buğday ve mısır silajıyla soya fasulyesi yetiştirip sürünün kışlık yem ihtiyacı çıkarılırsa kârlı bir iş yapılmış olur. Koyun ve keçi sütü de satılırsa kârlılık katlanabilir” diyor.

46.1 MİLYON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR

Türkiye’de 46 milyon 117 bin küçükbaş hayvan var. Tarım Bakanlığı mart ayında 187 bin yetiştiriciye 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538.5 milyon lira destek ödedi. 7 bin küçükbaş işletmeye işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira destekleme ödemesi ve koyunculukta sürü büyütme projesi ise yakın zamanda başlıyor.