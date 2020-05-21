'100 Bin Sosyal Konut'ta kuralar bu hafta tamam

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine ilişkin bilgi verdi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kurum, dönüşüm projelerini yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerini alarak gerçekleştirdiklerini belirtti. 50 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatının sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, “100 Bin Sosyal Konut’ta kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız. ‪100 bin sosyal konutun temellerini de haziran ayında atıyoruz” diye konuştu.

TOKİ’NİN İNDİRİMİNE BİN 539 BAŞVURU



TOKİ’nin indirim kampanyasına ilişkin de bilgi veren Kurum, “Yoğun talep üzerine TOKİ konut ve işyerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişi başvurdu. 247 milyon lira borç kapama işlemi gerçekleştirildi. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.