Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8188
  • 7,5662
  • 377.385
  • 105360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 100 bin sosyal konutun temeli atılıyor
29 Mayıs 2020 Cuma 08:00 | Son Güncelleme:

100 bin sosyal konutun temeli atılıyor

100 bin sosyal konutun temeli atılıyor

100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projede temeller atılıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “Evi olmayan kalmayacak” diye konuştu.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Dar gelirli ailelerin kira öder gibi ev sahibi olması için hayata geçirilen 100 bin konut kampanyasında temeller atılmaya başlandı. 2019’da toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “50 bin konutluk ilk kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İkinci kampanyada ise 100 bine çıkararak hedefi daha da yukarı taşıdık” dedi. 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.

YOĞUN ÇALIŞMA

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul ve Ankara’da da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Bulut, İstanbul’da 164 bin 105 konutun yapımına başladıklarını, 153 bin 59’unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun yapımının devam ettiğini söyledi. Bulut, Ankara’da ise, 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını, 80 bin 911’ini tamamladıklarını 2 bin 734’ünün yapımının sürdüğünü belirtti.

ÖNCELİĞİMİZ ALT GELİR GRUBU

TOKİ Başkanı Bulut ,sözlerine şöyle devam etti: “TOKİ olarak, sosyal konut kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bundan sonra da idare olarak her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceğiz.”


'Devlet de babam gibi'
Turistik tesisler sıkı denetlenecek
3. Yargı Paketi ile vekil transferi Meclis gündeminde
Kahvehanelerde 'yancılık' dönemi bitti!
ABD yanıyor! Göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Veri sızıntısına yerli 'Bariyer'

Veri sızıntısına yerli 'Bariyer'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En garip düğün fotoğrafları

Sivilce ve cilt lekeleri için en iyi 10 çözüm