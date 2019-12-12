100 bin sosyal konut projesi şartları neler? TOKİ Evleri 100 bin sosyal konut projesi detayları..

100 bin sosyal konut projesi şartları neler? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. " ifadelerini kullandı. Ev sahibi olmak isteyenler bu haberle sevindi. Vatandaşlar 100 bin sosyal konut projesi şartları neler? diye merak ediliyor. İşte yanıtı..

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacak. 240 ay taksitle vatandaşlarımız konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. Başkan Erdoğan:" peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

100 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı başladı.



Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

TOKİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/ kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.