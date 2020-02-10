10 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü. 10 Şubat’ta ise gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

10 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1935 liradan alınıyor, 1977 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 967 liradan alınıyor, 991 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,00 301,20 302,20 302,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.984,00 2.005,00 1.992,00 2.013,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,50 278,50 276,00 280,00

Lira(Tam) Ziynet 1.939,00 1.959,00 1.946,00 1.966,00

Yarım Ziynet 969,00 979,00 973,00 983,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 487,00 492,00