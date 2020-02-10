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  3. 10 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

10 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

10 Şubat 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar"

10 Şubat altın fiyatları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek ve işlemlerini buna göre gerçekleştirmek istiyorlar. 10 Şubat’ta gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor. İşte güncel fiyatlar…

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 492,00 lira,  Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü. 10 Şubat’ta ise gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

10 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 302  liradan alınıyor, 302  liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1935 liradan alınıyor, 1977 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 967  liradan alınıyor, 991 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 492,00 lira,  Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                   PERŞEMBE              CUMA                 

                                                     Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   301,00     301,20     302,20     302,40    

Cumhuriyet Ata Lira        1.984,00   2.005,00   1.992,00   2.013,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       274,50     278,50     276,00     280,00    

Lira(Tam) Ziynet           1.939,00   1.959,00   1.946,00   1.966,00  

Yarım Ziynet               969,00     979,00     973,00     983,00    

Çeyrek Ziynet              485,00     490,00     487,00     492,00    


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