10 Ocak 2020 altın fiyatları haberimizde! İşte canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları anlık olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Ocak 2020 altın fiyatları nedir? Vatandaşlar Kapalıçarşı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Tarihi yükselişin ardından bu değişimin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi. 10 Ocak’ta İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.957,00 lira oldu. Haberimiz içerisinden güncel gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 293 liradan alınıyor, 293 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1892 liradan alınıyor, 1912 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 473 liradan alınıyor, 478 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 946 liradan alınıyor, 956 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.957,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,50 293,70 293,70 293,90

Cumhuriyet Ata Lira 1.934,00 1.955,00 1.936,00 1.957,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,70 271,70 268,00 272,00

Lira(Tam) Ziynet 1.890,00 1.910,00 1.892,00 1.912,00

Yarım Ziynet 945,00 955,00 946,00 956,00

Çeyrek Ziynet 473,00 478,00 473,00 478,00