10 milyon kişi seyahat edecek tüm oteller dolacak

Turizm sektöründe 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazarda doluluk oranının yüzde 90’a ulaşması ve yaklaşık 10 milyon vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde ciddi bir hareketlilik beklediklerini söyledi. 9 günlük tatilin önceden açıklanmasının tatilcilerin programlarını doğrudan etkilediğini dile getiren Ayık, bayramın ağırlıklı olarak yaz tatili havasında geçeceğini ifade ederek, “Tahminimize göre bayramda yaklaşık 10 milyon yerli turist seyahat edecek” dedi.

%90 DOLULUK BEKLİYORUZ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da “Bayram döneminde otellerin yüzde 90 oranında bir doluluğa ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mavi turlarda doluluk %100

Mavi yolculuğun merkezi Güney Ege’de mavi turlarda doluluk oranı yüzde 100’e yükseldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, “Tatilcilerin bayramda boş gulet bulamayacağı kanısındayım” diye konuştu.

Altının serbest dolaşımı büyük katkı sağlar

Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye'de demirleyecek kruvaziyer gemilerindeki artışın, yasal bir düzenlemeyle fırsata çevrilerek mücevher ihracatı adına itici bir güç olacağını öngörüyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un, kruvaziyer turizmine yönelik aktardığı hedefleri önemsiyoruz. Yapılacak yasal bir düzenlemeyle turistlerin Türkiye’ye girişlerinde yanlarında 2 – 3 kilogram altın getirmeleri serbest bırakılarak, hem iç piyasa hem ihracata katkı sağlanabilir” dedi.