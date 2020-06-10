10 Haziran altın fiyatlarında son durum! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

10 Haziran gram altın ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Son haftalarda 360-369 TL arasında gidip geden altın yeniden yükselişe girdi. Haftanın 3. gününde altının gramı 374 TL'ye çıktı. Yatırımcısını sevindiren ancak alıcısını düşündüren altın fiyatları haberimizde yer alıyor...

10 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Haziran gram altın alış fiyatı 374,29 TL olurken satış fiyatı ise 374,40 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10 Haziran çeyrek altın fiyatları 608,70 TL’den alınıp 615,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

10 Haziran yarım altın 1.217,40 TL'den alınıp, 1.228,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

10 Haziran Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.423,50 TL, satış fiyatı ise 2.453,10 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

10 Haziran Reşat altını 2.455,97 TL'den alınıyor, 2.486,05 TL'den satılıyor.

DÜNÜN ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Haziran gram altın alış fiyatı 369,57 TL olurken satış fiyatı ise 369,69 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

9 Haziran çeyrek altın fiyatları 601,50 TL’den alınıp 609,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Haziran yarım altın 1.202,90 TL'den alınıp, 1.217,290 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

9 Haziran Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.394,80 TL, satış fiyatı ise 2.458,50 TL olarak belirlendi.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

9 Haziran Reşat altını 2.427,27 TL'den alınıyor, 2.461,45 TL'den satılıyor.