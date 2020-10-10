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  • 10 Ekim MasterChef Adana'nın neresinde çekildi? Adana Merkez Park nerede?
10 Ekim 2020 Cumartesi 11:40 | Son Güncelleme:

10 Ekim MasterChef Adana'nın neresinde çekildi? Adana Merkez Park nerede?

10 Ekim MasterChef Adana'nın neresinde çekildi" Adana Merkez Park nerede"

MasterChef Türkiye, bu haftaki dış çekimini Adana'da gerçekleştiriyor. Gastronomi cenneti Adana'ya giden yarışmacılar şeflerin istedikleri yemekleri yaparak kıyasıya mücadele edecekler. Bu kez yemekleri şefler değil, misafirler oylayacak. İzleyiciler MasterChef çekimlerinin nerede yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, 10 Ekim MasterChef Adana'nın neresinde çekiliyor?

MasterChef Türkiye'de mücadele devam ediyor. Bu haftanın kırmızı takımı ve mavi takımı son kez dokunulmazlık yarışını oynacaklar. 2-0 Mavi takımın üstünlüğünün olduğu oyunlarda kırmızı takım durumu 2-1 yapmak için tüm hünerlerini sergileyecek. Haftanın son dokunulmazlık oyunu Adana'da çekiliyor. İzleyiciler programın Adana'nın neresinde çekildiğini öğrenmek istiyor.

10 EKİM MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef Türkiye çekimleri bu hafta Adana'da gerçekleşti. Yarışma, Adana'nın Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta çekildi.

ADANA MERKEZ PARK NEREDE?

Merkez Park, Seyhan Nehri'nin her iki yakasına kurulmuş toplam 33 hektar büyüklüğündeki şehir parkıdır. Güneyde Sabancı Merkez Camii ile kuzeyde Galleria Alışveriş Merkezi arasında kalan park, 2004 yılında açılmıştır. Türkiye'nin en büyük parkıdır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları öncek dokunulmazlık oyunu ile Serhat ve Walison olmuştu. Oynanan ikinci dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımında bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Eray eleme potasına Berker'i gönderdi. Oylama sonucu en çok oyu alan Tanya 4. eleme adayı oldu.

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