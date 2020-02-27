10 bin gaziye ikinci maaş

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 22 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden malullerle harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, gazilere yönelik düzenlemelerin 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetlerini gidereceğini belirtti.

5 BİN GÜNE ULAŞMALI



Işık, sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörüldüğünü anımsattı.

HERKESE ‘ERKEN EMEKLİLİK’



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da, şunları ifade etti: “Daha önce sadece yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlar erken emekli olabiliyordu. Düzenlemeyle hepsine ‘erken emeklilik’ hakkı gelecek. Yıllardır beklenen bir çalışmaydı.”