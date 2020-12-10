10 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı, güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları!

Canlı, güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcılar dikkatini çeken konu başlıklarından oluyor. Kapalı çarşı ve serbest piyasalarda 10 Aralık altın fiyatları hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Dün serbest piyasalarda gram altın 467,15 TL'den alınıp, 467,25 TL'den satıldı. Peki, 10 Aralık altın fiyatlarında son durum nedir? Canlı, güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları sizlerle...

ALTIN ONS NE KADAR?

Altın Ons alış fiyatı 1.828,78 dolar, satış fiyatı 1.829,19 dolar olarak belirlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 460,22 TL'den alınıyor, 460,30 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 747,90 TL'den alınıyor, 756,10 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın 1.495,90 TL'den alınıyor, 1.512,10 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat Altını 3.024,17 TL'den alınıyor, 3.045,65 TL'den satılıyor.