Altın güne yükselişle başladı. Tüm vatandaşlar 1 Şubat 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın ne kadardan satılıyor? gibi sorularunb yanıtlarını merak ediliyorlar. Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın fiyatı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı. 1 Şubat'ta gram altın 305,26 TL'den satışa çıktı. Güncel altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 ŞUBAT 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 305,26 TL'den alınıyor, 305,37 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 485,74 TL'den alınıyor, 496,73 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 968,44 TL'den alınıyor, 993,45 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70 303,90 303,80 304,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.001,00 2.022,00 2.002,00 2.023,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00 281,00 278,00 282,00

Lira (Tam) Ziynet 1.956,00 1.976,00 1.957,00 1.977,00

Yarım Ziynet 978,00 988,00 979,00 989,00

Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 490,00 495,00