1 milyon istihdam projesi nedir? 1 milyon istihdam projesi kayıt nasıl olunur, şartlar neler?

1 milyon istihdam projesi yoğun ilgi görüyor. 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” projesi geliştirildi.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ KAYIT NASIL OLUNUR?

Uygulama girişi https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ozgecmis/login linki üzerinden yapılmaktadır.

Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan "Kayıt Ol" butonuna basmanız gerekmektedir. Gerekli bilgileri girdikten sonra ekranda “Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz.” uyarısını gözlemleyeceksiniz.

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİ ADIMLARI

Eğitim alabilmek için öncelikle sisteme kayıt olarak, özgeçmişinizi doldurmanız gerekmektedir. Daha sonra Kariyer Rehberi sayfasında yer alan gelişim programlarını inceleyebilirsiniz. İlk tamamlanması gereken program “Bilgi Teknolojileri Giriş Programı”dır. Bu programı tamamladıktan sonra Kariyer Rehberi sayfasında yer alan gelişim programlarını inceleyebilir ve içeriklerini inceleyerek ilerlemek istediğiniz alanları belirleyebilir, eğitimleri programda belirtilen sıra ile BTK Akademi Online Eğitim Platformu üzerinden alabilirsiniz.

Kayıt işleminizi yapıp özgeçmiş bilgilerinizi doldurduktan sonra eğitime başlayabilirsiniz.

Uygulama içerisinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır.