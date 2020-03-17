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  3. 1 milyar $'lık 'çelik' yatırım

1 milyar $'lık 'çelik' yatırım

1 milyar $'lık 'çelik' yatırım

İskenderun ve Osmaniye'de başlayan yatırım atağını önce Cezayir, şimdi de Senegal ve Angola'da sürdüren Tosyalı Holding, dünyanın en büyük 10 demir çelik şirketi arasındaki yerini aldı.

Dünya ekonomisini etkileyen koronavirüsün çok farklı alanlara etkileri olacağını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu ve benzeri global kriz zamanlarında dahi yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Fuat Tosyalı, İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni çelik yatırımı için kolları sıvadıklarını belirterek, şunları söyledi:

25 TESİSTE ÜRETİM

“Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orada da orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık söz konusu yatırıma bu başlayacağız.” Tosyalı Grubu, üç farklı kıtada, 25 farklı tesisle üretimlerini sürdürüyor.


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