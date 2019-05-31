1 milyar dolarlık yatırımla 1.2 milyon ev aydınlanacak 

Miray Çimen

Toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek ve 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan bin megawat kapasiteli ikinci rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-2) ihalesi dün yapıldı. İhale, 250’şer megavatlık olarak Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere 4 bölge için gerçekleştirildi. YEKA-1 de 2017'de yapılmıştı. İhalenin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi:

Yüzde 65 yerlilik şartı

"Firmalar yüzde 65’e varan yerlilik şartıyla üretilecek rüzgâr türbinleriyle de yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretim üssü olma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Her türlü spekülasyona rağmen çıkan sonuç, enerji piyasamızın ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğudur."

Enerjisa ve Enercon yarışta ipi göğüsledi

TOPLAM 9 şirketin katıldığı ihaleler dün yapıldı. İlk iki ihalede Aydın bölgesi için kilovatsaat başına en düşük teklifi 4.56 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralları AŞ, Muğla bölgesi için en düşük teklifi 4 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santralı Kurulum Hizmetleri verdi. Ardından Balıkesir bölgesi için yapılan ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 3.53 dolar-cent ile Enercon Rüzgar Enerji Santralı Kurulum Hizmetleri, Çanakkale bölgesi için ise en düşük teklifi 3.67 dolar-cent ile Enerjisa Üretim Santralları verdi.