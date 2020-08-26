1 milyar dolarlık yatırım için imza

Dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) işletmesinin Adana’da kurulması için ilk imzalar atıldı. Erdemoğlu Holding’e bağlı SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı. 935 milyon dolar yatırım tutarlı ve 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 sonunda devreye girecek. Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak.

SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA’nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

2600 EK İSTİHDAM

PTA, polyester üretiminde ana hammade olarak yüzde 85 oranında kullanılıyor. PTA’nın yurt içinde SASA tarafından üretilmesi polyester üretiminde hayatın bir çok alanına dokunan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamosu özelliğini taşıyor.

SASA’nın Polyester üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1.4 milyon ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay içinde Polyester Chips üretim tesisinin devreye alınması ile tamamlanacak. Şirket, son 3 yılda 800 milyon dolar tutarındaki yatırımları ile 2600 ek istihdam imkanı sağladı.

1 MİLYON TONLUK İTHALAT BİTECEK



Türkiye’nin 2019 yılı PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2020 yılı ilk 6 ayda ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, 2020 yılı sonu itibari ile toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Yeni yatırım Türkiye nin PTA ithalatını bitirecek.