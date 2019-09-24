'1 milyar dolarlık 10 Turcorn hedefine melek destek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde, Türkiye’nin bu alanlardaki mevcut durumunun fotoğrafı çekilerek, geleceğe dönük hedefler ve yol haritası ortaya konuldu. Bakan Varank, Türkiye’den değeri 1 milyar doların üzerindeki unicorn şirketlerin çıkması, bu şirketlere de ‘Turcorn’ denilmesi yönündeki isteğini paylaşırken, 2023’e kadar en az 10 ‘Turcorn’ hedeflediklerini söyledi.

Yatırımcı sayısı artacak

İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek, ‘melek yatırımcı’ olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının artması sağlanacak ve kitlesel fonlamanın kullanımı yaygınlaştırılacak. Melek yatırımcıların yalnızca fon sağlamayla sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

Yabancılara ‘girişimci vizesi’

• Akademisyenlere, geliştirdikleri teknolojiyi ürünleştirmeleri ve sonrasında da şirket kurmaları için çeşitli destekler sağlanacak.

• Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için ‘vergisiz dönem’, ilk gelişim dönemi için de ‘kolay vergili dönem’ gibi basitleştirilmiş uygulamalar geliştirilecek.

• Küreselleşme iddiası olan derin teknoloji tabanlı girişimler ayrıştırılacak.

• Yurtdışından gelen girişimciler için de‘hoşgeldin paketi’ ve ‘girişimci vizesi’ gibi bazı mekanizmalar sunulacak.

Kaynak aktarılacak

Fonlara TÜBİTAK’la Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak aktarması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 milyon lira kaynak aktaracak. Fonların ilk kapanışta 630 milyon lira, son kapanışta ise 1.1 milyar lira fona ulaşması ve 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişimine yatırım öngörülüyor.