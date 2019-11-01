1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? Anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar son dakika dolar kurunu araştırıyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 30 Ekim'de açıkladı. Faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekildi. Doların bu indirimden sonraki seyri merak ediliyor. 1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? merak ediliyor. İşte anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

1 KASIM 2019 DOLAR KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7150 liradan, avro 6,3850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7130 liradan alınan dolar, 5,7150 liradan satılıyor. 6,3830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3850 lira olarak belirlendi.





DOLAR KURU DÜN NASILDI?

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterliniN alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,7120 5,7130

Avro 6,3870 6,3880

Sterlin 7,3740 7,4110



ANKARA

ABD Doları 5,6800 5,7400

Avro 6,3300 6,4000

Sterlin 7,2960 7,4420