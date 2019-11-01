Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7314
  • 6,3999
  • 278.093
  • 98679.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? Anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? Anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar" Anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? sorusu arama motorunda dolar yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz indirme kararı, TCMB'nin enflasyon raporu gibi olaylardan dolayı dolar dalgalanma yaşıyor.Sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kurunu takip ediyor. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olmuştu. 1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? merak ediliyor. İşte anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle..

 

1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar son dakika dolar kurunu araştırıyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 30 Ekim'de açıkladı. Faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekildi. Doların bu indirimden sonraki seyri merak ediliyor. 1 Kasım 2019 dolar kuru canlı ne kadar? merak ediliyor. İşte anlık, güncel , bugünkü dolar kuru sizlerle.. 

1 KASIM 2019 DOLAR KURU 

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7150 liradan, avro 6,3850 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7130 liradan alınan dolar, 5,7150 liradan satılıyor. 6,3830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3850 lira olarak belirlendi.


      
DOLAR KURU DÜN NASILDI? 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterliniN  alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL     ALIŞ     SATIŞ    
ABD Doları   5,7120   5,7130   
Avro         6,3870   6,3880   
Sterlin      7,3740   7,4110   
                               
ANKARA                         
ABD Doları   5,6800   5,7400   
Avro         6,3300   6,4000   
Sterlin      7,2960   7,4420  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu

Sürücü, Polis Memurunu Araç Kaportasında Metrelerce Böyle Sürükledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını