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  3. 1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları..

1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları..

1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar" Çeyrek altın, gram altın fiyatları..

1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? merak edilen konular arasında yerini alıyor. Haftanın son kapanış durumunda altın fiyatları son durum araştırılıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.842,00 lira oldu.1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak ediyorsanız çeyrek altın, gram altın fiyatları sizlerle..

1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Çeyrek altında yaşanan artıştan sonra gram altına yönelmeler artış gösterdi. Güncel piyasalarda altın fiyatları şu sıralar yükselişe geçti. Analistler altının bugün  ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Altın yatırımı yapanlar 1 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? merak ediyor. İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları..

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ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2019 NE KADAR? 

Gram altın bugün alışta 277,20 liradan satışta 277,30 liradan çeyrek altın ise alışta 443,61 liradan satışta 454,69 liradan işlem görüyor.  

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI? 

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.842,00 lira oldu.
      
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
                           ÇARŞAMBA              PERŞEMBE              
                           Alış       Satış      Alış       Satış      
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   275,00     275,20     276,30     276,50     
Cumhuriyet Ata Lira        1.812,00   1.833,00   1.821,00   1.842,00   
22 Ayar Bilezik(Gr.)       251,00     255,00     252,00     256,00     
Lira(Tam) Ziynet           1.771,00   1.791,00   1.779,00   1.799,00   
Yarım Ziynet               876,00     886,00     890,00     900,00     
Çeyrek Ziynet              443,00     448,00     445,00     450,00     
     

ABD Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve Japonya Merkez Bankasının, faizleri değiştirmemesine karşın genişlemeci para politikasını devam ettireceği yönlendirmesi sonrası altının ons fiyatının toparlandığına dikkati çeken analistler, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yön üzerinde belirleyici olacağını söyledi.      

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