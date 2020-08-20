1 günde 40 villa satıldı

Pandemiyle birlikte tüm Türkiye’de bahçeli, müstakil evlere talep artarken; Galatasaray Spor Klübü’nün Riva arazisinde hayata geçen ‘Düşler Vadisi Riva’ projesinde de talep patlaması yaşandı. Emlak Konut GYO’nun ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasının başladığı ilk haftasonu projeden 1 günde ortalama 2 milyon TL fiyatlı 40 villa satılırken, kampanya süresince bu sayı 300 adede ulaştı. Proje, 635 milyon TL ciroyla kampanya kapsamındaki hasılat paylaşımlı projeler arasında en fazla satış cirosunun gerçekleştiği proje olarak birinci oldu.

GS’NİN GELİRİ ARTACAK



Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, ilgiye dikkat çekerek, “Satışa sunulan 509 villanın 480’i satıldı. Elimizde sadece 29 villa kaldı. Toplam ciro ise 850 milyon TL’ye ulaştı. Proje tamamlandığında hasılatın 4.5 milyar TL’ye ulaşacağını düşünüyoruz. Bu durumda Galatasaray’ın payı da artacak” ifadelerini kullandı.

GENİŞ BAHÇE, OFİS ALANI



Satışların yüzde 80-85’inin oturum amaçlı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Proje geneli ortalama 170-180-250 metrekarelik olan evlerden oluşuyor. 200 - 250 metrekare bahçe alan tahsisleri için çalışılıyor. Ayrıca evlerde ‘homeoffice’ alanlar için çalışmalar yapılıyor.”