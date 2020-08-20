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20 Ağustos 2020 Perşembe 01:20 | Son Güncelleme:

1 Eylül'de fiziki fuarlar başlıyor

1 Eylül'de fiziki fuarlar başlıyor

Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen fiziki fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle 1 Temmuz’dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsatarak, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılacağını da hatırlattı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de, “Tedbirlerin alındığı fuar alanlarımızın dolmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Fuarlara başlangıcımızı 10-13 Eylül’deki CNR Beauty ve Wellness Show ile yapacağız” dedi.

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