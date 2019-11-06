0.49 taşıt kredisi hangi bankalarda? En uygun taşıt kredisi faiz oranları ve hesaplama işlemleri..

0.49 taşıt kredisi hangi bankalarda? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TCMB politika faizi indirim kararının ardından indirim haberleri ilk olarak kamu bankalarından gelmişti. Araç sahipleri bu kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor. Bazıları ikinci el araç almak isterken bazıları da sıfır bir araç için uygun kredi koşullarına bakıyor. 0.49 taşıt kredisi hangi bankalarda? diye merak edenler için en uygun taşıt kredisi faiz oranları ve hesaplama işlemleri sizlerle..

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ila 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlardaysa 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılıyor. Kampanya 31 Aralık 2019’a kadar sürecek.

AYLIK TAKSİT 1.545 TL

Örneğin, 50 bin lira kredi için, yüzde 0.49 faizden 36 ay vadede taksit tutarı 1545 lira oluyor. Aynı faiz oranından 120 bin TL kredi için 18 ay 7 bin 45 TL taksit ödeniyor.

GARANTİ BBVA TAŞIT KREDİSİ

1,44 faiz oranı sunuluyor.

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

1,39 faiz oranı sunuluyor.

TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARA VERİLİR?

Binek araçlarda

Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Toyota

Ticari araçlarda

Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Mercedes

GAZ Grubu