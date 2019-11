01 Burda Alışveriş Merkezi, 150 milyon dolar yatırım ile kapılarını açtı

Esas Gayrimenkul, Türkiye’nin yüksek büyüme potansiyeline sahip Akdeniz bölgesinde yer alan Adana’da, 150 milyon dolar yatırım ile hayata geçirdiği 01 Burda Alışveriş Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Performans Gösteri Merkezi’nde yıl boyunca düzenlenecek konserler, etkinlikler ve organizasyonlarla Adana’nın cazibe merkezi olacak 01 Burda, kentin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verirken alışveriş hayatına da farklı bir bakış açısı kazandıracak.

60.000 m2 kiralanabilir alanda hizmet verecek

01 Burda Alışveriş Merkezi, 111 mağazasıyla 60.000 m2 kiralanabilir alanda, 1.500 m2 eğlence alanı, 2.750 m2 hipermarket alanı, 1.200 m2 elektronik market alanı, 3.000 m2 yapı market alanı, 7 salonlu sinema kompleksi ve 2.500 araç kapasiteli otopark barındırıyor. Havaalanı, otogar ve tren garına yakınlığının yanı sıra tüm çevre illerden de kolay ulaşıma sahip 01 Burda, zengin marka karması, güçlü mimari yapısı ve bünyesinde yer alan Performans Gösteri Merkezi ile bölgenin yeni yaşam ve kültür merkezi olarak öne çıkıyor.

Çukurova’da kültür ve sanatın kalbi Performans Gösteri Merkezi’nde atacak

Alışveriş merkezinde konumlandırılan Performans Gösteri Merkezi, bölgenin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Nilüfer’in konseriyle kapılarını açacak Performans Gösteri Merkezi’nin gerçekleştireceği organizasyonlar kapsamında yılda 200’den fazla etkinlik yapılacak. 3.400 m2 kapalı alanda tasarlanan Performans Gösteri Merkezi; 703 kişi kapasiteli çok amaçlı salonu, 1.200 m2’de 3 kata yayılmış fuaye alanı ile dünyaca ünlü etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra ulusal anlamda ses getirmiş gösterileri ve festivalleri de Adana’ya taşımaya hazırlanıyor. Performans Gösteri Merkezi’nin yanı sıra Jolly Joker de yılda 140 konsere ev sahipliği yapacak. Performans Gösteri Merkezi ve Jolly Joker’de bir festival ve kültür şehri olan Adana’ya yakışır, farklı ve duyulmamış etkinlikler düzenlenecek.

01 Burda’daki dünya markaları

01 Burda Alışveriş Merkezi, yıldız markalara ev sahipliği yapıyor. Beymen, Vakko gibi markaları ile lüks alışverişin adresi olan 01 Burda’nın mağaza karmasında müzik denince akla ilk gelen Zuhal Müzik de yer alıyor. Aynı zamanda Boyner, ebebek, Mudo, Tekzen, Ayakkabı Dünyası, Calzedonia, D&R, GAP, Marks&Spencer, Divarese, İpekyol, Twist, NetWork, Yargıcı, Mavi, Cinema Pink, Adidas’ın da içinde olduğu yerli ve yabancı pek çok marka, 01 Burda’da bölge halkıyla buluşuyor.

Göz alıcı mimari

Yenilikçi mimarisiyle dikkat çeken 01 Burda Alışveriş Merkezi, misafirlerine ferah bir ortamda alışveriş imkânı sunuyor. 01 Burda, modern yaklaşımlarla şekillendirilmiş bir alışveriş kompleksi ve şehrin yaşam alanı olarak tasarlandı. Bölgeye yeni standartlar getiren 01 Burda’da yer alan gösteri havuzu da mimariyi tamamlayan en önemli unsur olarak göze çarpıyor.

Gastronomi şöleni

İlk kez bölge halkıyla buluşan restoran ve kafelerin de olduğu pek çok seçenek, alışverişe keyifli bir mola vermek isteyenler için 01 Burda Alışveriş Merkezi’nde. 01 Burda ile Adana’ya ilk defa gelen gurme markalar arasında The Hunger, Huqqabaz, Num Num ve Pizza Il Forno yer alıyor. 01 Burda, aynı zamanda her bütçeye ve her moda uygun, misafirlerinin keyifli vakit geçirebilecekleri kafeler ve restoranlar sunuyor. Ot Cafe, Tucco, Starbucks, Vakko Patisserie, Burger King, Arby’s, Popeyes, Sbarro, Baydöner, Gündoğdu İskender, Tavuk Dünyası, Usta Dönerci, Simit Sarayı, Pidem, Bursa İshakbey ve Bursa Kebap Evi markalarının nefis yemek ve içecekleriyle alışveriş sonrası keyif yapabilirsiniz.

E-spor arena eğlenceli anlara sahne oluyor

01 Burda Alışveriş Merkezi, pek çok ilki bölge halkıyla buluşturuyor. 01 Burda içerisinde yerini alan E-spor arena, Çukurova’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. E-sporcuların kullandığı güncel donanım ve ekipmanlarla, konforlu bir ortamda oyun oynamak isteyen herkesin buluşma noktası E-spor arena, oyun severlere eğlenceli aktiviteleri deneyimleme şansı sunuyor. Keyifli ve çekişmeli oyunlara sahne olacak E-spor arenanın yanı sıra Trambolin, Playland, Play Bowling ve Çocuk Oyun Alanı ile Adana ve bölge halkı alışveriş dışında alternatif bir yaşam alanına kavuştu.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi: