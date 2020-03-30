Zoom Meeting nedir, nasıl kullanılır? Zoom uygulaması üzerinden online ders nasıl yapılır? İşte detaylar…

Zoom Meeting nasıl kullanılır? Sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. MEB ile Zoom arasında uzaktan eğitim süresi çerçevesinde bir anlaşma yapıldı. Öğretmenler, normal süre zarfında eğitim verdikleri okullarda Zoom üzerinden ders vermeye devam edecekler. Zoom uygulaması online ders nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı haberimizde…

ZOOM MEETİNG NASIL KULLANILIR?

Öncelikle ‘zoom.us’ adlı sitenin kendi ana sayfasını açmak gerekiyor. Açılan ekran üzerinden Sign Up Free seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresi yazılıyor. Mail adresine gelen doğrulama linki alındıktan sonra Download ve Run Zoom dedikten sonra programı indirme işlemi tamamlanıyor.

ZOOM UYGULAMASI ONLİNE DERS NASIL YAPILIR?

Zoom uygulamasını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında; online ders yapmak için tıkla, yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için ‘New Meeting’, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ‘Join’, ders planlama kısmı ise ‘Meetings’ olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklanıyor. Burada verilen meeting ID numarası öğrencilere veriliyor. Öğretmenler, Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi paylaşıp derse başlayabiliyorlar. Öğrencileri verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.