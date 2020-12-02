Zoom canlı ders giriş ekranı: Zoom indirme ve kurulum ekranı burada!

Zoom uygulamasını indirerek online eğtim ve iş toplantılarını gerçekleştricek vatandaşlar bulunuyor. Salgın sonrası en çok kullanılan çevrim içi iletişim araçlarından biri olan Zoom indirmek için bilgisayar, telefon veya tablete ihtiyacınız bulunuyor. Ücretsiz olan Zoom programına, Gmail hesabınızla bağlanabilirsiniz. Zoom canlı ders giriş ekranı ve kurulumunu sizin için derledik.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

PLAY STORE ZOOM İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GOOGLE PLAY ZOOM İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZOOM GİRİŞİ VE KURULUMU NASIL?

Öncelikle ‘zoom.us’ adlı sitenin kendi ana sayfasını açmak gerekiyor. Açılan ekran üzerinden Sign Up Free seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresi yazılıyor. Mail adresine gelen doğrulama linki alındıktan sonra Download ve Run Zoom dedikten sonra programı indirme işlemi tamamlanıyor.

ZOOM GİRİŞ EKRANI BURADA!

Zoom uygulamasını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında; online ders yapmak için tıkla, yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için ‘New Meeting’, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ‘Join’, ders planlama kısmı ise ‘Meetings’ olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklanıyor. Burada verilen meeting ID numarası öğrencilere veriliyor. Öğretmenler, Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi paylaşıp derse başlayabiliyorlar. Öğrencileri verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

ZOOM TÜRKÇE DİL DESTEĞİ VAR MI?

Zoom uygulaması İngilizce bir programdır. Zoom için henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.