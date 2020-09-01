Yüzleri güldüren kare: Uzaktan eğitime üniformayla katıldılar

2020-2021 eğitim-öğretim yılı dün itibarıyla başladı. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan ilk ders ziliyle birlikte ortaya içleri ısıtan görüntüntüler de çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinde üniformayla ders gören öğrencilerin fotoğrafını şu notla paylaştı:

“Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde.” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. :) Nasıl güzelsiniz bir bilseniz... #uzaktaneğitimleokuldayız Formalı ya da formasız:)))"

Uzaktan eğitime rağmen üzerlerinden üniformalarını çıkarmayan öğrenciler, büyük beğeni topladı.