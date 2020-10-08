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  • Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı! İlkokullarda 2 gün 12 saat ders
08 Ekim 2020 Perşembe 23:46 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı! İlkokullarda 2 gün 12 saat ders

Yüz yüze eğitimin detayları açıklandı! İlkokullarda 2 gün 12 saat ders

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detaylarını açıkladı.

MEB, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı:

OKUL ÖNCESİ: Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak.

DERS SAATLERİ: İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+ 7) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

TENEFÜS: Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

CUMARTESİ: İlkokullarda ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

DERSLER DE BELLİ OLDU

 • İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen, sosyal, inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil,

• İmam hatip ortaokulu 8’inci sınıflarda Türkçe, matematik, fen, T.C. inkılap tarihi, din kültürü, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri,

• Lise hazırlık ve 12’inci sınıflarda okul yönetimince belirlenen dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p

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