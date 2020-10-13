Yüz yüze eğitimde ikinci ders zili! 8 ay sonra sınıflarına koşarak gittiler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler kadar, veliler de heyecanlı ve tedirgindi. Okul girişinde güvenlik görevlileri çocukların ateşlerini ölçtü. Maskesini ve siperliğini takan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Veliler okul bahçesine dahi alınmadı.

HEYECANLI VE KAYGILIYIZ



İstanbul’da kızını okula getiren Seniha Şen, “Hem heyecanlı hem kaygılıyız ama bir yerden hayata katılmak gerekiyor. Maskeyle, sosyal mesafeyle eğitime devam” dedi.

EĞİTİMDEN VAZGEÇEMEYİZ



Oğlu birinci sınıfa giden ve yaklaşık 3 hafta önce yüz yüze eğitime başladıklarını söyleyen Hatice Yılmaz, “Önlemlerimizi alıp geliyoruz. Eğitimlerinden vazgeçemeyiz. Tedirgin de olsak her türlü hazırlığı yapıp okula getiriyoruz” diye konuştu.

NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı’nın Tüney köyündeki ilkokulun ders zilini çaldı, nitelikli eğitim için her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı’nın Tüney Köyü’ndeki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, şunları kaydetti:

‘TABLETLER DAĞITILIYOR



“Bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içerisindeyiz. Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

SERVİSLERE SIKI DENETİM



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm servislerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğunlaştırılmış özel denetimlerin ülke genelinde 12-16 Ekim arasında devam edeceğini bildirdi.

2 GÜN İÇİN TAM ÜCRET İSTİYORLAR!



Veliler haftada 2 gün uygulanacak yüz yüze eğitim sürecinde çocuklarını servise yazdırmayı gereksiz bularak servis ücretlerinin tam uygulanmasından dert yandı. 2 torununu okula getiren İdris Atılgan, “Biz asgari ücretle geçinen insanlarız. Servis ücreti çok” dedi. 28 yıllık servisçi Recep Sönmez ise şunları söyledi: “13 Mart’tan beri çalışmıyoruz. Veliler de haklı biz de.”

MEB'DEN VELİLERE FORM UYARISI

Bakanlık, ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’nin velileri bilgilendirme amaçlı olduğunu vurguladı. “Velinin, öğrencisini okula göndermeme nedenini sorgulamaz, veliye ‘tıbbi müdahale’ adı altında hiçbir sorumluluk yüklemez” denilen açıklamada, asılsız olduğu belirtilen dilekçeyle “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname”nin aslı paylaşıldı.

