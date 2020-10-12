Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı! Okula gitmeyen müfredattan sorumlu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşama bugün başladı. Bu kapsamda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeyleri dersbaşı yaptı. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM



İlkokullar ile 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze verilecek. İmam hatip ortaokulu 8’inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

DERS SÜRESİ 30 TENEFÜS 10 DAKİKA



Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL OKULA DÖNÜŞ ÖNERİLERİ



Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği’nin hazırladığı ‘okula dönüş’ rehberinde dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı: Kovid-19’a karşı hijyen önlemlerinin tümü öğrencilere aktarılmalı. Belirti gösteren öğrenci olması durumuna karşı acil durum planlamaları hazır olmalı. Öğrenme kayıpları belirlenmeli. Yemek ve ders etkinlikleri için mümkün olduğunca açık hava ortamları tercih edilmeli. Pandemi stresiyle başa çıkmaya çalışan öğrencilere okula dönüşte psikolojik destek verilmeli. Öğretmenler hijyen malzemelerinin kullanımında örnek olmalı. Derse katılım için oyunlaştırma yöntemi derslere dahil edilmeli.

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM BUGÜN 14.00’E KADAR ÜCRETSİZ



İstanbul’daki toplu ulaşım araçları bugün 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs A.Ş araçları ücretsiz hizmet verecek.

OKUL ÖNCESİNE 5 GÜN EĞİTİM



Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

LİSEDE KIZLARIN OKULLAŞMA ORANI % 85’E YÜKSELDİ



Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 2004-2005 eğitim öğretim döneminde %50.51 olan liselerde kız çocuklarının net okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim yılında %85’e yaklaştı. Kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı ise 2004’te %15.1 iken, 2019-2020 eğitim öğretim yılında %46.32 oldu. Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla %40.56’ya yükseldi.