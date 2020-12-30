Yüz yüze eğitime dair son gelişmeler belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'na konuk olarak en çok merak edilen sorulara dair açıklamalar yaptı. Dijital karne, canlı ders ve yüz yüze eğitim konusuna değinen Bakan Ziya Selçuk, aşı sonrası yüz yüze eğitimin önünün açılacağının sinyalini verdi. Yüz yüze eğitim ne zaman, tarih verildi mi? Okullar açılacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN, TARİH VERİLDİ Mİ?

Yüz yüze eğitim hakkında henüz net bir tarih yok. Bugün açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Kovid-19 aşısı) Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.

Dijital karne nedir, nasıl olacak? Dijital karne nasıl alınacak?

BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

AA'da yer alan son dakika habere göre Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." diye konuştu.

"DİJİTAL KARNE SÖZ KONUSU"

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek." dedi.

Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.