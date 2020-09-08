Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020? Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklamaları

Koronavirüs salgını nedeni ile okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin seyreltimiş ve kademeli bir şekilde yapılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. İşte Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklamaları...

TEKNİK HAZIRLIKLAR VAR

Bakan Selçuk, basın mensuplarının uzaktan eğitim sürecinde yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin sorusu üzerine de "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak. Merak etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüz yüze eğitim 21 Eylül'den itibaren "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde başlayacak. Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerin tercihine göre okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir." dedi.