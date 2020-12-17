Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merakla araştırılıyor. Kasım ara tatili sonrası uzaktan eğitime geri dönen öğrenciler, öğretmenler ve veliler yüz yüze eğitimin tekrar ne zaman başlayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ZİYA SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA

“Sosyal” deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. “Uzak” deyince uzaktan eğitim, “canlı” deyince canlı ders...

Ama “okul” deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor.

Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin, "4 Ocak bizim için umut vadeden bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.

Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.