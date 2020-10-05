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  • Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, ne zaman başlayacak?
05 Ekim 2020 Pazartesi 19:52 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için" Kaçıncı sınıflar okula gidecek, ne zaman başlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Kaçıncı sınıflar okula gidecek?" sorusuna da açıklık getirdi. Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz." diye konuştu. Peki, Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Kaçıncı sınıflar okula gidecek?" sorusuna da açıklık getirdi. Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz." diye konuştu. Peki, Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için ne zaman başlayacak?

KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?" sorusuna açıklı getirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada: "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi. Buna göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

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