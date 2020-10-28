Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı. Gözler yurt başvurularına çevrildi. Peki, yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları başladı mı?

YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2020-2021 KYK yurt başvuruları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz belli değil. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları bu yıl yaşanan salgın nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

Yurt başvuruları ile ilgili gelişme yaşanması durumunda haberimiz içerisine eklenecektir.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. 28 Ekim'de başlayan başvurular 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.