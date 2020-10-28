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28 Ekim 2020 Çarşamba 18:32 | Son Güncelleme:

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
AA

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Başkan Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir."
<p>Editör-Kurgu: <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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