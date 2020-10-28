28 Ekim 2020 Çarşamba 18:32 | Son Güncelleme:
Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
AA
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Başkan Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir."