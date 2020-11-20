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  • YÖK'ten üniversitelere uyarı: Sınav güvenliği konusunda yazı gönderildi
20 Kasım 2020 Cuma 14:30 | Son Güncelleme:

YÖK'ten üniversitelere uyarı: Sınav güvenliği konusunda yazı gönderildi

YÖK'ten üniversitelere uyarı: Sınav güvenliği konusunda yazı gönderildi

YÖK tüm üniversitelere uyarı yazısı gönderdi. Üniversiteler; uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarıldı.

YÖK, Sınav Güvenlik Tedbirleri konulu uyarı yazısını tüm üniversitelere gönderdi. Ne şekilde yapılırsa yapılsın, sınavlarda alınacak tedbirler konusunda sıkı şekilde denetim yapılması istendi.

AA'da yer alan habere göre, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, başkası yerine sınava girme durumlarının yaşandığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."
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