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  3. YÖK'ten koronavirüs hastası ve karantinada kalan öğrencilere kayıt müjdesi
03 Eylül 2020 Perşembe 12:24 | Son Güncelleme:

YÖK'ten koronavirüs hastası ve karantinada kalan öğrencilere kayıt müjdesi

YÖK'ten koronavirüs hastası ve karantinada kalan öğrencilere kayıt müjdesi
AA

Yükseköğretim Kurulu'ndan koronavirüs hastası ve karantinada kalan öğrencilere kayıt müjdesi geldi. Koronavirüs nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının, rapor tarihinin bitiminden itibaren 15 gün saklı tutulması kararlaştırıldı.

Koronavirüs hastası ve karantinada bulunan üniversite adaylarına Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) kayıt hakkı müjdesi geldi. YÖK, bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak "Kovid-19 hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının rapor tarihinin bitiminden itibaren 15 gün saklı tutulmasına" karar verildiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yeni bir karar aldı.

Üniversitelere gönderilen kararda, bu öğrencilerin, durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edildi. İşlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

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