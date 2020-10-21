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  • YÖKDİL/2 başvuru 2020 ekranı: YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu yayınlandı!
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:16 | Son Güncelleme:

YÖKDİL/2 başvuru 2020 ekranı: YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu yayınlandı!

YÖKDİL/2 başvuru 2020 ekranı: YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu yayınlandı!

YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) 13 Aralık 2020 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak. YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu yayınlandı. İşte YÖKDİL/2 başvuru 2020 ekranı...

YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava başvurular, 21 Ekim 2020 – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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