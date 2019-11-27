YÖKDİL, YDS ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL ve YDS başvuru tarihleri belli mi?

2020 YÖKDİL ve YDS başvuru tarihleri araştırılıyor. YÖKDİL ne zaman yapılacak? Vatandaşlar ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde kurum tarafından bir son dakika açıklama yapıldı ve takvim erişime açıldı. 2020’de YDS başvuruları şubat ayında, YÖKDİL başvuruları ise ocak ayında alınacak.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 2020 başvuruları 19 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 7 Mayıs’ta erişime açılacak.

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 8 Ocak’ta başlayacak ve 16 Ocak’a kadar devam edecek. Sınav 1 Mart tarihinde yapılacak ve sonuçlar 26 Mart’ta erişime açılacak.