YÖKDİL 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav sonuç tarihlerini açıkladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3 saat süren sınavda adaylar sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dil becerilerini belirlemek için yapılan sınav 100 üzerinden değerlendiriliyor. Binlerce adayın ilgi ve heyecanla beklediği YÖKDİL sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir