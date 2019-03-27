YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama sayfası

“YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Dil puanı almak isteyen vatandaşlar, 10 Mart tarihinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’na girdiler. Gerçekleşen sınavın ardından adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav 10 Mart tarihinde yapılmıştı. YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki açıklama sürelerine bakıldığında 14 gün içerisinde sonuç açıklamasının yapılmadı bekleniyordu. YÖKDİL sonuçları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL’DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL’de yanlış doğruyu götürmüyor.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.