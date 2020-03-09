YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihini duyurdu!

YÖKDİL sonuçları en zaman açıklanacak? sorusu sınava giren binlerce aday tarafından sık sık araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 80 soru için 180 dakika verildi. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonuç tarihini duyurdu. Sınav İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında gerçekleşti.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’den alınan bilgilere sınav sonuç tarihi 26 Mart olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçların ÖSYM resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek.

YÖKDİL'DE PUANLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.