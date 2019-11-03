Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü tamamlandı. Adaylar YÖKDİL nasıldı? YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı? gibi soruların yanıtllarını araştırılıyor. 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavını geride bırakan adaylar, sonuçlar öncesinde soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. YÖKDİL hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL NASILDI?

YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. YÖKDİL sınavı hakkında twiiterda yorumlar şöyle;



İlk defa yanlışın doğruyu götürmediği bir sınava girdim. Sallamak çok eğlenceliymiş #yökdil

sinav kolaydi ama seker koymamissiniz bi daha olmasin #yökdil

Hoşgeldin ösym geldiğin o kadar belli oldu ki... #yökdil

Yıkıldım sevgilim inanır mısın? #Yökdil

#YökDil’i bu sefer @OSYMbaskanligi’nin yaptığı belli oldu. Zorladı.

YÖKDİL SORULARI, CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’den konuyla ilgili resmi bir tarih açıklaması gelmese de soruların ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖKDİL PUANLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.