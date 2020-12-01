YÖKDİL ertelendi mi? ÖSYM YÖKDİL 2020 sınavını ne zamana ertelendi?

YÖKDİL ertelendi mi ya da iptal mi oldu soruları gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavın 13 Aralık Pazar günü yapılması planlanıyordu. Alınan yeni koronavirüs tedbirleri sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, YÖKDİL ertelendi mi? ÖSYM YÖKDİL sınavını ne zamana ertelendi?

YÖKDİL ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL sınavı ertelendi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuya ilişkin açıklaması ise şu şekilde:

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi. ÖSYM Başkanı Aygün şu açıklamayı yaptı.

"Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."