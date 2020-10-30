YÖKDİL başvurusu son gün ne zaman? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti 2020 ne kadar?

YÖKDİL başvurunu kaçırmak istemeyen adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru tarihlerini merak ediyor. YÖKDİL sınav geçerliliği 5 yıl olmakla beraber, adaylar sınava yalnızca bir yabancı dil ve alan üzerinden katılım yapabilecek. YÖKDİL başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda, YÖKDİL sınav başvuru tarihi 21 Ekim ve 2 Kasım olarak belirlendi. Ücret ödeme için son gün 3 Kasım'dır. Geç başvurular ise 9 Kasım 2020'ye kadar alınacak.

YÖKDİL başvurusu ÖSYM'nin resmi hesabı üzerinden yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

YÖKDİL ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav ücreti ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise bir aksilik olmaması halinde 14 Ocak'ta açıklanacak.