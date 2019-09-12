YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak?

“YÖKDİL ne zaman yapılacak?” sorusu merak ediliyor. YÖKDİL başvuruları araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde gerçekleştirilecektir. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir. Kurum sınav başvuru tarihlerini yayınladı.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL 3 Kasım’da Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 13 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

YÖKDİL ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.