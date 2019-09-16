YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman? sorusu sınava girmek isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabiliyor. Peki YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman,başvuru nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL 3 Kasım’da Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL başvuruları 13 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 – 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.