YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı için geri sayım başladı. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerin belirlenen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL geç başvuru tarihleri belirlendi. YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor, sınav ne zaman yapılacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL 3 Kasım’da Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

YÖKDİL başvuruları 13 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Geç başvurular 2 Ekim tarihine kadar yapılacak.

YÖKDİL SINAV NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuç tarihi: 28.11.2019

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacaktır. Adaylara sınava girmek istedikleri alanı ve dili, sınav başvurusu esnasında seçecektir.

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 100 (yüz) TL’dir.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.