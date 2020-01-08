YÖKDİL 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL 2020 başvuruları ne zaman? sorusu sınava girmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 2020 YÖKDİL/1 sınavına katılacak vatandaşlar için başvuru kılavuzu yayınlandı ve başvurular başladı. 16 Ocak tarihine kadar başvuruların yapılması gerekiyor. YÖKDİL sınavı ise 1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YÖKDİL başvuruları 8-16 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmmaya devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

YÖKDİL 2020 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 195 TL. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı

bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL sınav sonuçları ise 26 Mart tarihinde adaylara duyurulacak.Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.