YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi ne zaman? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi ve ücretleri sınava katılım sağlayacak milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL sınavı toplamda 180 dakika sürecek ve geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Adaylar bir dönemde yalnızca bir sınava katılım sağlayacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi haberimizde.

YÖKDİL 2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 geç başvuru tarihi ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlandı. Buna göre 9 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar geç başvurular alınacak.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti bu yıl 130,00 TL idi. Fakat Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.